つけもの版

・コスト高に追いつけ追い越せ　適正価格への改定、正念場へ　日本漬物産業同友会
・ジョイフルフェア開催　価格改定に向け全力支援　東京中央漬物
・OH、三連休で創業祭　キムチづくりなど体験も
・下北カレーフェスに協賛　福神漬けの魅力を訴求

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