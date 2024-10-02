鏡餅特集

伝統と革新のはざまで

・廃棄ロス、物流問題、プラ削減――時代の要請に対応進む
・「飾る食品」の特殊事情も

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・越後製菓　環境配慮さらに前進　プラ使用量を大幅削減
・サトウ食品　「プラ→紙」置換徹底　物流対策へ減容化も
・たいまつ食品　小さく運び豪華に飾る　積載効率アップへ刷新
・うさぎもち　効率化へ生販連携密に　小飾りはプラトレー廃止

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