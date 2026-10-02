鏡餅特集

“飾る食品”伝統継承いかに プラ削減、減容化…現代のニーズに対応進む

・越後製菓　小型箱物品など貢献　今年もねんドル監修品
・サトウ食品　環境配慮へプラ削減徹底　化粧箱のスリム化も
・たいまつ食品　小型タイプで強み発揮　箱入りも減容化が好評
・うさぎもち　小飾りタイプを強化　エコパッケージも推進

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・鏡餅、年賀状、おせち…変わる年末年始

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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