“飾る食品”伝統継承いかに プラ削減、減容化…現代のニーズに対応進む

・越後製菓 小型箱物品など貢献 今年もねんドル監修品

・サトウ食品 環境配慮へプラ削減徹底 化粧箱のスリム化も

・たいまつ食品 小型タイプで強み発揮 箱入りも減容化が好評

・うさぎもち 小飾りタイプを強化 エコパッケージも推進

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・鏡餅、年賀状、おせち…変わる年末年始

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塩元売協同組合（塩元売協組）

