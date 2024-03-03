日本気象協会 biz tenki
加工食品菓子ギンビスから新ビスケット登...

ギンビスから新ビスケット登場　「まるでケーキを食べた時のような美味しさを味わえる商品」

菓子freeonline
「まるでケーキなビスケット ガトーショコラ味」
「まるでケーキなビスケット ガトーショコラ味」

　ギンビスから新ビスケットが登場する。 　商品名は「まるでケーキなビスケット ガトーショコラ味」と「同ティラミス味」の2品。3月11日から発売される。 　2品は、くちどけの良いビスケットと、含浸（がん…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集