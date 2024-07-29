中部夏季特集Part1

“消費意欲喚起”に最注力 節約対応と価値訴求の両面で

・トーカン 設立75周年飾る展示会に 出展企業・来場者とも過去最大

・大光 「チーム大光で課題解決」エムオー会総会で小山会長

・昭和 前3月期は増収増益で着地 業務用・外食復調、収益も改善

・山一商事 山下喜一郎社長 観光復活で前期業績好調 問屋の原点回帰で収益体質も改善

・タリーズコーヒージャパン 「＆TEA」東海地区初出店 栄ラシックに、西日本最大級

・日本アクセス中部エリア 「売上数量拡大」に全力 情報卸に磨き、若者層開拓へ

・東海農政局 新局長に秋葉一彦氏 防災、輸出にしっかり対応する

・味の素 「うま味調味料」若年層を開拓 名古屋支社が秋季施策商談会

・イオンリテール 東海エリア最大級の冷凍食品専門店 「＠フローズン」が初上陸

・JR東海リテイリング・プラス 「プレシャスデリ＆ギフト」 金山に複合型新業態 土産物と惣菜の両軸で

・天狗缶詰 伊藤圭太郎社長 新感覚のうずら卵に挑戦中 サーモンドロップスの冷凍タイプ開発

・隆祥房 西村彰高社長 蒸し餃子皮「澄麺皮（ドンミンピー）」など輸出で注目 都市部で新規顧客獲得目指す

・コーミ「こいくちソース」が誕生50周年 ど派手な自販機でPR

・東洋水産 名古屋「ど真ん中祭り」を応援 「赤いきつね」など特別包装でPR

・真誠「花椒香るごま」新発売 「ゆず香るごま」もリニューアル

・隆祥房 ギョザぽんキャンペーン

・THE LAB NAGOYA 東京の人気店が名古屋に凱旋出店 常識を覆す究極のガトーショコラ

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