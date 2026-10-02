購買は回復基調 各商品の価値訴求を継続

・日清食品 主力各カテゴリーが好調 ブランディング深耕進む

・東洋水産 ブランド商品の育成進む 認知拡大と市場定着図る

・ハウス食品 根強く愛される「うまかっちゃん」 堅調な売れ行きを継続

・明星食品 主力商品の販売強化継続 積極的な需要喚起策図る

・サンヨー食品 即席麺の価値訴求を図る 購買促進につながる施策

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塩元売協同組合（塩元売協組）

