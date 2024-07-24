岐路を迎えた機能性表示食品 制度見直し作業は佳境へ 業界健全化の一歩との声も

・東洋新薬 今9月期は増収増益へ サプリの付加価値化を推進

・ケミン・ジャパン 国内販売3割伸長 ユーグレナ素材も採用増

・アピ 市場に逆風も堅調推移 海外事業は本格化へ

・日研フード 真空ドラムドライヤー本格稼働

・備前化成 「SAC」、国の支援事業に採択 抗炎症効果の解明へ

・シエン 高品質FD加工の受注急増 姫マツタケ100％「プリトンFD」も好調

・一丸ファルコス アーティチョーク葉エキスを訴求 毛穴改善、肝機能改善など期待の素材

・中日本カプセル 新提案を積極化 ベトナム進出支援事業にも着手

・新日配薬品 野菜パウダーで新境地青汁製品は堅調に推移

・エフアイコーポレイション “食べる炭酸”の提案を強化 サプリに””美味しさ””を付加

・ケミン・ジャパン ルテインの次の柱を育成 豊富なエビデンス武器に

・コンビ 殺菌乳酸菌「EC-12」 絨毛委縮の改善データを発表

・山本漢方製薬 国産原料へ順次シフトも 医薬品、健康茶も品揃え強化

・ニップン セラミド好調 マスリン酸で新銘柄を追加

・東洋新薬 4つの機能を訴求 印度マンゴスチン由来成分で

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