氷糖特集

“超短期決戦”の様相　出荷1万4千tめぐる攻防へ

・業務用堅調で需要底上げ　組合SNS軸に氷糖PR
・青梅不作で価格高騰　梅酒漬け需要に影響も　業務用は引き続き好調

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アイリッシュグラスフェッドビーフ日本市場拡大へ全力投球