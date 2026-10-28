春雨を変えた麻辣湯ブーム

春雨は近年の麻辣湯ブームで、食卓の「おかず」から一躍「主食」へと躍進し需要が急増した。

▼中国大手チェーンの上陸や韓国での先行ブームが日本に波及。50種類以上の具材から選ぶ量り売り形式が多く、選ぶ楽しさやSNS映えが人気を呼び認知が拡大した。春雨や野菜、薬膳スパイスによる低カロリー、美容、代謝アップのイメージも、10～30代の若年女性を中心に支持を集めた。市場は24～26年に急拡大し、26年上期の新規開業は273店舗と、前年の年間開業数を半年で上回った、

▼東京・大阪以外の開業が約6割を占め流行は全国へ波及。「話題のグルメ」から「街にある店」へと変化している。一方、国内の澱粉麺提供量は限られ海外製品への依存が大きい。市場の成熟を指摘する声もあり、急増した小規模店では品質管理の遅れなどから淘汰が進む。今後さらに加速する一方、ラーメンや火鍋に続く新ジャンルとして定着する可能性もある。

▼筆者も先日、麻辣湯を昼食に試した。珍しい具材に惹かれてあれこれ選ぶと会計は予想以上に高くついた。量や価格とのバランスが気になり再訪には少しためらいもある。それでも具材を選ぶ楽しさや新しい食体験が人気を支えていることは実感できた。