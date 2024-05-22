総合流通特集Part2 スーパー編

急ピッチで進む小売再編 生き残りへ“規模”を追求
・イオン、構造改革・地域再編に手応え
・セブン&アイ、首都圏SST改革に照準
・地域食品SMの再編加速
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・セブン&アイHD グローバルCVS戦略推進 スーパー事業はIPO検討
・イオン「トップバリュ」を強化 首都圏はドミナント化推進
・U.S.M.H 首都圏No.1SM企業へ 経営統合のシナジーに注目
・ヤオコー 新中計、売上高3千700億円へ 24年度は南北エリア別戦略強化
・ライフコーポレーション 第七次中計好スタート 「BIO-RAL」成長加速へ
・関西フードマーケット 加速しシナジーを発揮 増収増益を見込む
・平和堂 東海500億円が視野に 今期、愛知に3店
・アークス「売上1兆円」へ協業加速 CGC連携・3社同盟を“深化”
・サミット 中計2年目 既存店に80億円投資 買上点数増が課題
・ハローズ 物流体制を構築 長期ビジョン180店へ
・マックスバリュ東海 営業収益過去最高を更新 出店強化で顧客と接点強化
・オークワ 新店投資2.7倍 M&Aも推進
・バローHD 新中計、34年までに1兆2千億目指す 前期の営業収益29期連続で過去最高
・フジ 地域密着と規模を両軸で 3年で150店改装
・ヤマナカ「フランテロゼ」が広域集客 八事、白壁も今期大規模刷新
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