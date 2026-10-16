・平和堂 平松正嗣社長 新店・改装で回復期待

・オークワ 大桑弘嗣社長 改装、デリカ事業に手応え

・フジ 山口普社長 惣菜の構成比高める

・イズミ 大久保康三企画本部長 SM事業で新モデル展開 プロセスセンター強化へ

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塩元売協同組合（塩元売協組）

