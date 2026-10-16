近畿・中四国版

・平和堂　平松正嗣社長　新店・改装で回復期待
・オークワ　大桑弘嗣社長　改装、デリカ事業に手応え
・フジ　山口普社長　惣菜の構成比高める
・イズミ　大久保康三企画本部長　SM事業で新モデル展開　プロセスセンター強化へ

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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