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日本雑穀アワード 「国内産三十三雑穀米」が殿堂入り 一般食品部門6社に金賞

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式に出席した金賞受賞者と倉内伸幸会長（日本雑穀協会）
式に出席した金賞受賞者と倉内伸幸会長（日本雑穀協会）

日本雑穀協会は4日、「日本雑穀アワード2024」（一般食品部門）の金賞授賞式を開催。6社・8商品が受賞した。 同表彰制度は雑穀を使った魅力ある食品を通じて、健全な市場形成につなげることを目的に2011…

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