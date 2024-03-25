日本雑穀アワード 「国内産三十三雑穀米」が殿堂入り 一般食品部門6社に金賞

日本雑穀協会は4日、「日本雑穀アワード2024」（一般食品部門）の金賞授賞式を開催。6社・8商品が受賞した。 同表彰制度は雑穀を使った魅力ある食品を通じて、健全な市場形成につなげることを目的に2011…