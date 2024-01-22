2024年砂糖業界 波乱の幕開け VUCAの時代 問われる変化対応力

・経営基盤強化へ再編・統合 バイオなど成長事業へ資源投入

・原料調達リスクの分散化 輸入国多様化も検討課題に

・物流問題への対応急務 原料含めた物流効率化を推進

・「砂糖＝悪者」論を是正 公平負担で砂糖離れにブレーキ

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・異性化糖調整金 4月から運用方針見直し 13年ぶりに調整金徴収へ

・DM三井製糖 森本卓社長 国内砂糖事業を「強靭化」 海外市場取り込み成長目指す 宅配弁当などLE新事業を拡充

・日新製糖 仲野真司社長 完全統合でシナジー最大化 砂糖事業はさらに筋肉質に 機能性素材など早期に収益化

・伊藤忠製糖 山本貢司社長 10月、ウェルネオシュガー発足 BCP強化し安定供給体制を構築 機能性素材の研究開発強化に手応え

・塩水港精糖 木村成克社長 砂糖市場活性化へ新商品投入 オリゴ糖など非砂糖分野を拡大 「砂糖＝悪」論是正へ一致団結を

・フジ日本精糖 曾我英俊社長 Next Vision 2040始動 新規事業・海外事業へ積極投資 イヌリン、北米など海外展開強化

・東洋精糖 大浦理社長 健康意識の高まりに照準 機能性素材の発掘・開発を推進 粗糖、安定供給へ調達国多様化を

・第一糖業 赤木正樹社長 カップ印「きびオリゴ」生産開始 全国への販売・供給体制を構築 次世代人材育成・地域貢献を目指す

・北海道糖業 亀田喜郎社長 てん菜作付急減への対応急務 効率的な製糖・輸送体制を構築 バイオ事業は自社商材開発へ

・日本甜菜製糖 取締役社長石栗秀社長 第二次中計、成長事業に注力 飼料・農業資材は海外へ積極展開 「北海道どさんこオリゴ」拡販へ

・ホクレン農業協同組合連合会てん菜事業本部 金田篤本部長 工場省力化などコスト対策継続 050年カーボンニュートラルへ 天然ガスなど代替燃料の研究推進

〈年頭所感〉

・精糖工業会 森本卓会長 公平・公正な制度実現へ全力 異性化糖、砂糖に見合う負担を

・農林水産省 農産局地域作物課 石田大喜課長 砂糖勘定は563億円の赤字 異性化糖調整金の運用見直しへ

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