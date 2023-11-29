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「は・か・た・の・しお♪」の声の主は？ 調査で36年ぶり判明

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（左から）塩谷信廣氏の代理人、石丸一三社長（伯方塩業）、浦田博信氏
（左から）塩谷信廣氏の代理人、石丸一三社長（伯方塩業）、浦田博信氏

伯方塩業が36年前から放送するCMの作曲者と声優がこのほど、明らかになった。1987年に放送を開始したCMは、「は・か・た・の・しお♪」という力強いシャウトが印象的で、現在も放送されている。 4年前に…

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