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ケンタッキー「960円もおトク」をうたう大容量パック期間限定販売　「オリジナルチキン」10ピース＋サイドメニュー5個をセット

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「お盆におすすめ︕10 ピースパック」（イメージ）
「お盆におすすめ︕10 ピースパック」（イメージ）

　日本ケンタッキーは「960円もおトク」をうたう大容量パックを4日から16日までの期間限定で販売している。 　商品名は「お盆におすすめ︕10 ピースパック」。 　家族・親戚・友人など人が集まる機会が多…

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