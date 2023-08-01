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マクドナルド「ベーコンポテトパイ」初の新味　8月2日から期間限定販売

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「スパイシーベーコンポテトパイ」
「スパイシーベーコンポテトパイ」

　日本マクドナルドは「ベーコンポテトパイ」から初の新味として「スパイシーベーコンポテトパイ」を2日から期間限定で販売する。 　ウマ辛な味付けで、夏の需要を喚起していくのが狙いとみられる。 　同商品は、…

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