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マクドナルド、ハッピーセット「アニア」14日から期間限定販売

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ハッピーセット
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　日本マクドナルドは14日からハッピーセット「アニア」を期間限定販売する。 　これは、恐竜や動物のフィギュアをセットにしたもの。フィギュアは全8種類を用意している。 　子どもの発達支援の専門家とともに…

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