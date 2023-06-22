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バンダイ「鬼滅の刃」日輪刀モチーフの菓子切と羊羹のセット商品第三弾が登場

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「鬼滅の刃 日輪刀菓子切・羊羹～其の参～」(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
「鬼滅の刃 日輪刀菓子切・羊羹～其の参～」(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

　バンダイは、テレビアニメ「鬼滅の刃」の隊士達が鬼を討伐するために携える日輪刀をモチーフにした金属製の菓子切と、隊士達をイメージした羊羹のセット商品の第三弾を開発した。 　商品名は「鬼滅の刃 日輪刀菓…

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