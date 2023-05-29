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兵庫・社高の生徒が収穫 マルヤナギ・柳本社長「もち麦推進に効果」

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柳本勇治社長（右端・マルヤナギ小倉屋）と兵庫県立社高校の生徒
柳本勇治社長（右端・マルヤナギ小倉屋）と兵庫県立社高校の生徒

兵庫県立社高校の生徒によるもち麦の収穫体験が5月18日、加東市で行われた。この日は地方創生を専攻する生徒5人が麦畑に入り、黄金色に育った麦を刈り取った。 加東市、JAみのりとともに、もち麦による地域活…

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