兵庫・社高の生徒が収穫 マルヤナギ・柳本社長「もち麦推進に効果」

兵庫県立社高校の生徒によるもち麦の収穫体験が5月18日、加東市で行われた。この日は地方創生を専攻する生徒5人が麦畑に入り、黄金色に育った麦を刈り取った。 加東市、JAみのりとともに、もち麦による地域活…