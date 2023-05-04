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「もち麦」アピールへ写真コンテスト 兵庫県加東市が作品募集中

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「もち麦」アピールへ写真コンテスト 兵庫県加東市が作品募集中

マルヤナギ小倉屋が兵庫県加東市などと組織する「加東市もち麦活用協議会」は、「加東市産もち麦フォトコンテスト」を開催している。 市内では収穫時期の5月になると、黄金色のもち麦畑が広がる風景が楽しめる。今…

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