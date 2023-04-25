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マクドナルド「チキンタツタ」と楽しめる新サイドメニュー　「シャカシャカポテト じゃがバタ」期間限定販売

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「シャカシャカポテト じゃがバタ」
「シャカシャカポテト じゃがバタ」

　日本マクドナルドは4月19日から「チキンタツタ」シリーズと楽しめる新サイドメニューとして「シャカシャカポテト じゃがバタ」を期間限定販売している。 　「チキンタツタ」シリーズの盛り上げを図るのが狙い…

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