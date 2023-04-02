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マクドナルド「サムライマック」1.5億食突破

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「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」
「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」

　日本マクドナルドは3月30日、「サムライマック」と銘打った2 種のレギュラーバーガー「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と「炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ」が、2021 年4月に肉厚ビーフバーガー…

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