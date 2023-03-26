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マクドナルド「いちご大福パイ」期間限定販売

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「いちご大福パイ」
「いちご大福パイ」

　マクドナルドは3月22日「いちご大福パイ」を期間限定販売した。 　同商品は、いちご粒あん（いちごの果肉と粒あんが一緒になったもの）といちご風味のおもちをパイで包んだ新作のホットスイーツ。 　桜の開花…

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