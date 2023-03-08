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ケンタッキー「オリジナルチキン」が290円にUPする3月8日　3ピースも対象にした「2種類選べる！1000円」パック数量限定販売

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「2 種類選べる！1000 円パック」イメージ
「2 種類選べる！1000 円パック」イメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは3月8日、「2種類選べる！1000円パック」（税込1000円）を数量限定発売した。 　この日、「オリジナルチキン」やバーガー、ポテト、ドリンクなどの店頭メニューと…

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