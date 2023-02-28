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飲料系飲料エナジードリンク市場、第三...

エナジードリンク市場、第三極が出現して拡大　「レッドブル」「モンスター」値上げも外出機会増加で成長予想

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エナジードリンク売場
エナジードリンク売場

　「レッドブル・エナジードリンク」と「モンスターエナジー」の2強が席捲するエナジードリンク市場に「ZONe（ゾーン）」や「リアルゴールド X」 「リアルゴールド Y」の第三極が現れ活性化している。 　…

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