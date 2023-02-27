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流通・飲食外食ドリンクに「泡アート」印刷...

ドリンクに「泡アート」印刷 飲食チェーンで導入広がる リップルズ

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泡アート（リップルズ）
泡アート（リップルズ）

カフェラテなどドリンクの泡にカラフルな文字や絵柄を描く「泡アート」。“写真映え”に敏感な消費者がSNSや口コミサイトに投稿。店舗の集客やブランドアピールにもつながるとして、カフェや居酒屋などで“泡のマ…

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