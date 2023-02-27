ドリンクに「泡アート」印刷 飲食チェーンで導入広がる リップルズ

カフェラテなどドリンクの泡にカラフルな文字や絵柄を描く「泡アート」。“写真映え”に敏感な消費者がSNSや口コミサイトに投稿。店舗の集客やブランドアピールにもつながるとして、カフェや居酒屋などで“泡のマ…