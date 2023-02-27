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加工食品乳製品・アイスクリーム「ガリガリ君」など氷菓系さ...

「ガリガリ君」など氷菓系さらに強化 クリーム3品も売場浸透へ 赤城乳業

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井上大悟専務（赤城乳業）
井上大悟専務（赤城乳業）

赤城乳業はこのほど、23年春の政策発表会を実施した。今年度は「クリームアイスのさらなる育成と氷菓の強化」をテーマに、順調な成長をみせる「ミルクレア」「ソフ」「フロリダサンデー」のクリーム系商品の育成を…

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