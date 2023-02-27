「ガリガリ君」など氷菓系さらに強化 クリーム3品も売場浸透へ 赤城乳業

赤城乳業はこのほど、23年春の政策発表会を実施した。今年度は「クリームアイスのさらなる育成と氷菓の強化」をテーマに、順調な成長をみせる「ミルクレア」「ソフ」「フロリダサンデー」のクリーム系商品の育成を…