乳酸菌で栄養吸収を促進 「野菜と一緒にのむヨーグルト」 明治

明治は「野菜の栄養素吸収」に特化した「明治吸収サポート 野菜と一緒にのむヨーグルト」（180g、希望小売価格税込み183円）を3月21日から全国で発売する。野菜の栄養素吸収を高める独自の乳酸菌を配合し…