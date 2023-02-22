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乳酸菌で栄養吸収を促進 「野菜と一緒にのむヨーグルト」 明治

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「明治吸収サポート 野菜と一緒にのむヨーグルト」（明治）
「明治吸収サポート 野菜と一緒にのむヨーグルト」（明治）

明治は「野菜の栄養素吸収」に特化した「明治吸収サポート 野菜と一緒にのむヨーグルト」（180g、希望小売価格税込み183円）を3月21日から全国で発売する。野菜の栄養素吸収を高める独自の乳酸菌を配合し…

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