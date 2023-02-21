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マクドナルド「ひとくちチュロス」期間限定販売　生地の食感をサクふわ生地に刷新　数量限定パッケージも用意

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「ひとくちチュロス」
「ひとくちチュロス」

　日本マクドナルドは22日、ホットスイーツ「ひとくちチュロス」を期間限定販売する。販売期間は3月下旬までを予定。 　同商品は、隠し味にキャラメルパウダーを加えたサクサク生地にチョコソースを入れたもの。…

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