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UCC缶コーヒー25年ぶり価格改定　「UCC BLACK無糖」（185g缶）115円→125円　5月1日から

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「UCC BLACK無糖」（185g缶）
「UCC BLACK無糖」（185g缶）

　UCC上島珈琲は16日、缶コーヒーなど飲料12品のメーカー出荷価格を5月1日の出荷分から改定することを明らかにした。 　原材料や包装資材、エネルギー価格の高騰が続いていることを受けた措置。「企業努力…

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