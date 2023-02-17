昭和産業 家計応援ソリューション 物価高を軽減する提案強化

昭和産業は家庭用ミックス粉や大豆ミートを活用し、物価高で苦しむ家計を助けるソリューションを展開する。食用油やプレミックスなど、穀物を主原料とする同社の主力製品も値上げを余儀なくされているが、高騰する油…