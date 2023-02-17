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「Q･B･Bチーズ」など乳製品値上げ 4月1日から六甲バター

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「Q･B･B ベビーチーズ」（六甲バター）
「Q･B･B ベビーチーズ」（六甲バター）

六甲バターは4月1日納品分から、家庭用、業務用合わせて185品の価格改定を行う。 家庭用は、対象商品がQ・B・B家庭用チーズと乳等を主要原料とする食品の64品で、価格改定率は5.8～12.0％。主力の…

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