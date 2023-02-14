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加工食品即席麺・即席食品東洋水産、カップ麺・袋麺な...

東洋水産、カップ麺・袋麺など約200品目値上げ　「マルちゃん　赤いきつねうどん」レギュラーは214円→236円　6月1日から

即席麺・即席食品freeonline

　東洋水産は、2023年6月1日出荷分から「マルちゃん」ブランドの即席カップ麺・袋麺・ワンタンの製品価格を希望小売価格ベースで10～13%引き上げる。 　対象はNBのほぼ全品にあたる約200品目（季節…

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