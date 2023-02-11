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飲料系飲料競合ひしめく緑茶飲料市場に...

競合ひしめく緑茶飲料市場に「香り」で挑むアサヒ飲料　12年ぶり新ブランド「颯（そう）」　摘採後わずかに発酵させた茶葉が肝

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「颯（そう）」の主要ラインアップ
「颯（そう）」の主要ラインアップ

　アサヒ飲料は、4350億円規模とされる巨大市場ながらも競合ひしめく緑茶飲料市場に「香り」で挑む。 　今年、2011年に発売開始した「匠屋」以来12年ぶりの緑茶飲料ブランド「颯（そう）」を立ち上げ新商…

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