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六甲バター「リンツ」製品販売終了 今後は三菱食品が代理店に

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六甲バター「リンツ」製品販売終了 今後は三菱食品が代理店に

六甲バターは、5月末でリンツ＆シュプルングリー社（スイス）のリンツチョコレートなど全品の販売を終了する。2月2日に公表した。今後の同製品の販売代理店は三菱食品となる。 六甲バターは1990年から30年…

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