ヤマエグループHD トワードと資本業務提携

ヤマエグループホールディングス（本社・福岡市博多区、網田日出人会長兼社長）は1日、食品物流を手掛けるトワード（本社・佐賀県神埼郡、友田健治社長・資本金1億円）と資本業務提携契約を締結した。なお、出資比…