冬季ギフト 東京地区商戦結果

“会えないから贈る”に変化 行動制限解除で手土産回復傾向 ・EC引き続き堅調も店頭売上は鈍化 ・各社の実績と概況 2023新年特集号〈第1、2集〉の内容はこちらより 特集記事タイトル一覧はこちら→ 食…