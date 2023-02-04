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グミ大幅増でキャンディ市場を牽引　話題性のある商品にZ世代が支持

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グミ売場の一例。“いちごグミ”の通称で人気を集める「OZZY（オージー）ストロベリーゼリー」のエンドサイド
グミ売場の一例。“いちごグミ”の通称で人気を集める「OZZY（オージー）ストロベリーゼリー」のエンドサイド

　グミが大幅に伸長してキャンディ市場を牽引している。 　インテージSRI＋によると、キャンディの4－11月の販売金額は前年比7.9％増と伸長し、中でもグミは22.8％増となった。 　話題性のある商品で…

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