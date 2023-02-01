中四国版

・西野金陵　多田謹士常務　地域活性化に貢献　琴平発の製品拡大を ・旭食品「フードランド」初の1月開催　“探して作る”地域商材を強化 ・中村角が「総合展示会」　米飯に着目、60超のメニューを提案 202…

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