日本気象協会 biz tenki
飲料系飲料キリンビバレッジが強化する...

キリンビバレッジが強化する付加価値商品とは？　「プラズマ乳酸菌」のみならず「心の健康に対しても提案をしていきたい」

飲料freeonline
主力ブランド「午後の紅茶」のレギュラー3品「ストレートティー」「ミルクティー」「レモンティー」
主力ブランド「午後の紅茶」のレギュラー3品「ストレートティー」「ミルクティー」「レモンティー」

　キリンビバレッジは、節約志向が高まる一方で価値があると判断されたものはその価値と見合う価格で買われる傾向を受けて付加価値商品を強化していく。 　1月25日発表した吉村透留社長は「従来のように販売数量…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集