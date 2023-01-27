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「出前一丁」55周年　横浜中華街にコラボ店　香港屋台で限定メニュー

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「出前坊や」がお出迎え
「出前坊や」がお出迎え

日清食品は、袋麺「出前一丁」が2023年2月に発売55周年を迎えることを記念し、横浜中華街の人気店「招福門」にポップアップストア「出前坊やの香港屋台」をオープンしている。1月21日～4月2日。「出前一…

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