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次期社長に本間取締役 マルエツ

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社長に就任する本間正治氏（マルエツ）
社長に就任する本間正治氏（マルエツ）

マルエツの次期社長に、本間正治取締役常務執行役員経営企画本部長の就任が内定した。3月1日付。本間次期社長は1969年10月11日生まれ、53歳。1992年マルエツ入社。経営企画本部経営計画部長、執行役…

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