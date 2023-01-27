新CMに内田有紀 ヤクルト本社「ソフール」

ヤクルト本社は、ハードヨーグルト「ソフール」の新テレビCM「ソフール『おヨーグルト』」篇と「ソフール『CM出てるのに』」篇（各15秒）を23日から放映開始した。男女問わず幅広い層から支持される俳優の内…