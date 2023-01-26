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スタバ、バレンタイン第2弾の「フラペチーノ」はオペラケーキのような各層で異なるチョコレート感がウリ

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「オペラ フラペチーノ」
「オペラ フラペチーノ」

　スターバックスコーヒージャパンは2月3日、バレンタイン商品第二弾として「オペラ フラペチーノ」を販売する。 　バレンタインへの関心の高まりを予想して来店を促進していくのが狙いとみられる。 　「オペラ…

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