・浅漬 メーカーは正念場の年 価格の適正化と付加価値化 ・キムチ コストアップで利益圧迫 販売はようやく持ち直しへ ・沢庵・だいこん漬 今春も価格の適正化へ 商品力が問われる局面に 2023新年特集号…