新春漬物特集

・浅漬　メーカーは正念場の年　価格の適正化と付加価値化 ・キムチ　コストアップで利益圧迫　販売はようやく持ち直しへ ・沢庵・だいこん漬　今春も価格の適正化へ　商品力が問われる局面に 2023新年特集号…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事タグに関連する記事を表示しています