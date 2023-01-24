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マクドナルド「マックフルーリー」が森永製菓「小枝」と初コラボ　25日から期間限定販売　冬に食べたくなる新作スイーツとして訴求

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「マックフルーリー 小枝」
「マックフルーリー 小枝」

　日本マクドナルドは、定番スイーツ「マックフルーリー」で森永製菓の「小枝」と初のコラボレーションを行い「マックフルーリー 小枝」を25日から期間限定で販売する。 　上國料萌衣さん(アンジュルム)と宮世…

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