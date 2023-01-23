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エバラ食品 ポーション調味料供給能力30％増へ津山工場に製造設備導入

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「プチッと鍋」「プチッとうどん」（エバラ食品工業）
「プチッと鍋」「プチッとうどん」（エバラ食品工業）

エバラ食品工業は同社津山工場（岡山県津山市）に新工場棟を建設し、ポーション調味料の製造設備を導入する。稼働開始時期は2024年10月、投資金額は約36億円となる予定。自社工場へのポーション調味料製造設…

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