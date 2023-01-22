「超メンチカツ」登場 パーソナルユースも拡充 ニチレイフーズ春季新商品

ニチレイフーズは、2023年春季新商品・リニューアル品として、冷凍食品ならではの簡便性や、専門店に匹敵するおいしさ、新たな健康感を付加した商品ラインアップを追求、家庭用はインパクト抜群の「超メンチカツ…