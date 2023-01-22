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ケンタッキー「オリジナルチキン」など鹿児島県内で寄贈　閉店時にどうしても残ってしまう調理済み食材を凍結・保管

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「オリジナルチキン」
「オリジナルチキン」

　日本ケンタッキー・フライド・チキン（日本KFC）は20日、鹿児島県内でKFC店舗を運営するフランチャイズ加盟店のMisumi社とともに調理済み「オリジナルチキン」と「骨なしケンタッキー」を食材として…

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