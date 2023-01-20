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松屋銀座のバレンタイン イートイン・実演販売拡充 多彩なマリアージュ体験を

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松屋銀座のバレンタイン イートイン・実演販売拡充 多彩なマリアージュ体験を

松屋銀座は2月1～14日に、8階イベントスクエアで「GINZAバレンタインワールド」を開催する。3年ぶりに行動制限のないバレンタインに向け、イートインや実演販売を拡充。また物価高騰が続く中、日本人ショ…

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